В городе ХМАО горит крупное СТО. Фото

Работу спасателей осложняют морозы.
В Нефтеюганске (ХМАО) утром 20 декабря произошел пожар в здании СТО на улице Сургутской. Площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Об этом сообщает окружное Управление МЧС в соцсети.
«Возгорание произошло в здании СТО на улице Сургутской. Площадь пожара составляет около 700 квадратных метров», — сообщает ведомство в мессенджере MAX.
К моменту прибытия спасателей огонь охватил второй этаж здания и кровлю. Предварительно пострадавших нет. Работу МЧС осложняют низкие температуры воздуха. С огнем борются 24 специалиста и 7 единиц техники.
