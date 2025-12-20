Ричмонд
Сотрудник Елисейского дворца два года похищал оттуда фарфоровые изделия

Сотрудник Елисейского дворца на протяжении двух лет выносил фарфоровые изделия из резиденции президента Франции.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудник Елисейского дворца, увлекавшийся коллекционированием, на протяжении двух лет выносил фарфоровые изделия из резиденции президента Франции. Об этом сообщило издание Le Figaro, уточнив, что противоправная деятельность велась систематически и оставалась незамеченной длительное время.

По данным газеты, мужчина похитил около ста предметов, включая тарелки, чашки и другие элементы сервиза, использовавшиеся во время официальных приёмов и государственных мероприятий. Часть этих изделий относится к объектам культурного наследия Франции.

В обязанности сотрудника входили сервировка столов, а также контроль и учёт посуды, чем он и воспользовался для сокрытия пропаж, в том числе путём подделки инвентаризационных документов.

Похищенные предметы передавались коллекционеру фарфора Жислену М., проживающему в Версале и ранее работавшему смотрителем одного из залов Лувра. Суд обязал обоих мужчин вернуть украденные изделия и поместил их под судебный контроль. Коллекционеру было запрещено продолжать работу в Лувре, а сотрудник Елисейского дворца лишился своей должности.

Ранее преступники украли из Лувра девять драгоценностей. Среди них — тиары, серьги, ожерелья и броши. Один из экспонатов — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — обнаружили и возвратили в музей. Ущерб от кражи оценивается в 88 миллионов евро.