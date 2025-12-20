Сотрудник Елисейского дворца два года похищал оттуда фарфоровые изделия

Сотрудник Елисейского дворца, увлекавшийся коллекционированием, на протяжении двух лет выносил фарфоровые изделия из резиденции президента Франции. Об этом сообщило издание Le Figaro, уточнив, что противоправная деятельность велась систематически и оставалась незамеченной длительное время.
По данным газеты, мужчина похитил около ста предметов, включая тарелки, чашки и другие элементы сервиза, использовавшиеся во время официальных приёмов и государственных мероприятий. Часть этих изделий относится к объектам культурного наследия Франции.
В обязанности сотрудника входили сервировка столов, а также контроль и учёт посуды, чем он и воспользовался для сокрытия пропаж, в том числе путём подделки инвентаризационных документов.
Похищенные предметы передавались коллекционеру фарфора Жислену М., проживающему в Версале и ранее работавшему смотрителем одного из залов Лувра. Суд обязал обоих мужчин вернуть украденные изделия и поместил их под судебный контроль. Коллекционеру было запрещено продолжать работу в Лувре, а сотрудник Елисейского дворца лишился своей должности.
