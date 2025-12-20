Сотрудник Елисейского дворца два года похищал оттуда фарфоровые изделия

Похищенные предметы передавались коллекционеру фарфора Жислену М., проживающему в Версале и ранее работавшему смотрителем одного из залов Лувра. Суд обязал обоих мужчин вернуть украденные изделия и поместил их под судебный контроль. Коллекционеру было запрещено продолжать работу в Лувре, а сотрудник Елисейского дворца лишился своей должности.