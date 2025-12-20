Трамп анонсировал новый кризис в США

«30 января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что договоренности по бюджету упираются в расходы на медицину, однако оппозиционеры не согласны с республиканцами. По его словам, демократы полностью контролируют страховиков. Приостановить работу правительства США, как передает издание слова Трампа, могут демократы.