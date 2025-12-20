Трамп анонсировал новый кризис в США

По словам трампа, работа правительства США может быть приостановлена 30 января.
Правительство США в конце января 2026 года может снова приостановить работу без согласованного бюджета. Такое предположение сделал президент Дональд Трамп, сообщили журналисты.
«30 января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что договоренности по бюджету упираются в расходы на медицину, однако оппозиционеры не согласны с республиканцами. По его словам, демократы полностью контролируют страховиков. Приостановить работу правительства США, как передает издание слова Трампа, могут демократы.
Ранее о риске «шатдауна» по американскому сценарию заявляли и на Украине: из ‑за провала с принятием бюджета на 2026 год депутат Алексей Кучеренко предупредил об угрозе остановки работы госинститутов. Проблемы с бюджетом в Киеве усугубились после коррупционного скандала и отставки главы офиса президента Андрея Ермака, а в США в ноябре уже фиксировали рекордный 43‑дневный шатдаун.