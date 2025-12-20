Ричмонд
Трамп анонсировал новый кризис в США

Правительство США в конце января 2026 года может снова приостановить работу без согласованного бюджета. Такое предположение сделал президент Дональд Трамп, сообщили журналисты.

По словам трампа, работа правительства США может быть приостановлена 30 января.

«30 января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что договоренности по бюджету упираются в расходы на медицину, однако оппозиционеры не согласны с республиканцами. По его словам, демократы полностью контролируют страховиков. Приостановить работу правительства США, как передает издание слова Трампа, могут демократы.

Ранее о риске «шатдауна» по американскому сценарию заявляли и на Украине: из ‑за провала с принятием бюджета на 2026 год депутат Алексей Кучеренко предупредил об угрозе остановки работы госинститутов. Проблемы с бюджетом в Киеве усугубились после коррупционного скандала и отставки главы офиса президента Андрея Ермака, а в США в ноябре уже фиксировали рекордный 43‑дневный шатдаун.

