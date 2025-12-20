Ричмонд
Трамп сделал неприятное признание о своем здоровье

Президент США Дональд Трамп заявил, что он невротичен. В этом он признался на встрече с его сторонниками в Северной Каролине, сообщили журналисты.

Трамп подчеркнул, что контролируемый невроз придает энергию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он невротичен. В этом он признался на встрече с его сторонниками в Северной Каролине, сообщили журналисты.

«Думаю, я очень невротичный», цитирует Трампа «Царьград». Он подчеркнул, что если это состояние контролируемое, то оно «дает энергию».

Интерес к здоровью 79-летнего Трампа ранее усилился после публикации фото, где он с закрытыми глазами во время заявления в Овальном кабинете, а также сообщений о нарушении когнитивных функций и венозной недостаточности. На этом фоне в Белом доме сообщили, что углубленное обследование президента с МРТ не выявило патологий и показало нормальное состояние сердечно-сосудистой системы.

