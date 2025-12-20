Трамп сделал неприятное признание о своем здоровье

Интерес к здоровью 79-летнего Трампа ранее усилился после публикации фото, где он с закрытыми глазами во время заявления в Овальном кабинете, а также сообщений о нарушении когнитивных функций и венозной недостаточности. На этом фоне в Белом доме сообщили, что углубленное обследование президента с МРТ не выявило патологий и показало нормальное состояние сердечно-сосудистой системы.