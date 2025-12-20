Школьника из Курска отправили в колонию за попытку вступить в РДК*

Судом установлено, что подросток в период с октября 2023 по март 2025 года связался с представителями РДК* и выразил желание вступить в него. Однако получил ответ, что сможет присоединиться к РДК* только по достижении 18 лет. Также юноша в августе 2024 года опубликовал в мессенджере два сообщения, содержащие признаки оправдания деятельности данной террористической организации. Противоправная деятельность молодого человека была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, рассказали в инстанции.