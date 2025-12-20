Школьника из Курска отправили в колонию за попытку вступить в РДК*

«Суд путем частичного сложения окончательно приговорил подростка к наказанию в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права администрировать сайты в Интернете на срок два года», — говорится в сообщении.
Судом установлено, что подросток в период с октября 2023 по март 2025 года связался с представителями РДК* и выразил желание вступить в него. Однако получил ответ, что сможет присоединиться к РДК* только по достижении 18 лет. Также юноша в августе 2024 года опубликовал в мессенджере два сообщения, содержащие признаки оправдания деятельности данной террористической организации. Противоправная деятельность молодого человека была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, рассказали в инстанции.
Старшеклассник обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 (покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и частью 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) УК РФ.
Выездное заседание прошло в Курском областном суде.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
* Запрещенная в России террористическая организация.