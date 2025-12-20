Красноярский гид Исиченко сказал, когда найдут Усольцевых

Сергей, Ирина и 5-летняя Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье. Больше никто их не видел. Волонтеры и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.