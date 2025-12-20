Ричмонд
Красноярский гид Исиченко сказал, когда найдут Усольцевых

Гид из Красноярска Исиченко сказал, когда могут найти Усольцевых. Сейчас поиски осложняются погодными условиями и большим количеством снега.

Источник: Аргументы и факты

Усольцевых, таинственно исчезнувших в красноярской тайге, скорее всего, найдут уже весной, сказал aif.ru местный гид Алексей Исиченко.

Сергей, Ирина и 5-летняя Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье. Больше никто их не видел. Волонтеры и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.

«Сейчас там, где пропала семья, много снега, сложно проходить. Поэтому, возможно, весной найдут — в конце мая или, скажем, в июне, когда больше людей поедет туда», — сказал Исиченко.

Ранее исследователь тайны гибели группы Дятлова Евгений Буянов заявил, что Усольцевы, скорее всего, заблудились и замёрзли. Он также допустил, кого семья могла встретить в тайге перед своим исчезновением.

В Следственном комитете придерживаются версии несчастного случая.