Трамп рассказал о сложностях Байдена с животными

Президент США Дональд Трамп публично усомнился в когнитивных способностях своего предшественника Джо Байдена, заявив, что тот не смог бы отличить жирафа от бегемота, пройдя тест. Такое заявление он сделал, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.

Трамп описал пример задания, которое, по его словам, используется в когнитивных тестах, и заявил, что Байден не справился бы даже с первым вопросом. «Первый вопрос такой: “Что это?” Они показывают льва, жирафа, рыбу и бегемота, да? И спрашивают: “Кто из них — жираф?” То есть это единственный вопрос. Но дальше становится сложнее. Я не думаю, что Джо смог бы правильно ответить даже на первый вопрос», — цитирует РИА Новости Трампа.

Говоря о собственном состоянии, Трамп заявил, что не замечает изменений в своем когнитивном состоянии. Он пообещал рассказать, когда почувствует такие изменения, но подчеркнул, что люди смогут это заметить и сами.

Подобные заявления Трампа в адрес Байдена звучат не впервые. Ранее на митинге в Пенсильвании он называл его «сонным сукиным сыном» и «продажным», устраивал опрос, как лучше обращаться к предшественнику, а еще, выступая в Белом доме, обвинял администрацию Байдена в том, что США при нем фактически «обворовывали», и увязывал прекращение помощи Украине с курсом предыдущей власти.

