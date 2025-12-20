Трамп рассказал о сложностях Байдена с животными

Трамп описал пример задания, которое, по его словам, используется в когнитивных тестах, и заявил, что Байден не справился бы даже с первым вопросом. «Первый вопрос такой: “Что это?” Они показывают льва, жирафа, рыбу и бегемота, да? И спрашивают: “Кто из них — жираф?” То есть это единственный вопрос. Но дальше становится сложнее. Я не думаю, что Джо смог бы правильно ответить даже на первый вопрос», — цитирует РИА Новости Трампа.