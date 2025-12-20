«Я сказал бы слово на “с”: Трамп пожаловался на ограничения со стороны своей жены

Мелания Трамп не разрешает своему мужу нецензурно выражаться.
Президент США Дональд Трамп грубо не выражается в сторону своей бывшей соперницы Хиллари Клинтон только из-за ограничений своей жены Мелании. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.
«Я хотел использовать слово на “с”, но моя жена бы не обрадовалась», — цитирует РИА Новости Трампа. По его словам, Клинтон «умная, но гадкая». Грубо выражаться президенту не разрешает его жена Мелания, подчеркнул он. При этом, американский президент не впервые делает острые заявления в сторону Клинтон. Например, он сравнивал ее с несуществующей трехдолларовой купюрой.
Ранее о влиянии Мелании Трамп на политику США высказывался президент Белоруссии Александр Лукашенко, называя ее «самым сильным оружием» Вашингтона и предлагав привлечь к урегулированию конфликтов вокруг Украины и Белоруссии. Во время переговоров в Минске в декабре он передал супруге Трампа ювелирное украшение с белорусскими васильками через спецпосланника США.