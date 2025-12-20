Под Новосибирском произошло ДТП с автобусом, семь человек пострадали

Уточняется, что рано утром грузовик «Вольво» с полуприцепом не уступил дорогу автобусу «Нефаз» при повороте, это спровоцировало аварию. По предварительным данным, в автобусе находились 20 сотрудников склада «Озон», сообщили ТАСС в правоохранительных органах.