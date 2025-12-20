Ричмонд
Под Новосибирском произошло ДТП с автобусом, семь человек пострадали

Семерых пострадавших в ДТП в Новосибирской области доставили в медучреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Коченевском районе Новосибирской области легковая машина врезалась в автобус. По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, в аварии пострадали семь человек.

«В результате столкновения водитель автобуса 1977 года рождения и шесть пассажиров доставлены в лечебное учреждение», — рассказали там.

Уточняется, что рано утром грузовик «Вольво» с полуприцепом не уступил дорогу автобусу «Нефаз» при повороте, это спровоцировало аварию. По предварительным данным, в автобусе находились 20 сотрудников склада «Озон», сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее четыре человека погибли и двое пострадали в результате аварии в Слонимском районе Гродненской области Республики Беларусь. По предварительным данным, столкновение автомобилей «Фольксваген» и «Ауди» произошло на закруглении трассы. Пострадавших уже направили в соответствующие медицинские учреждения.