В ДТП с автобусом и грузовиком под Новосибирском пострадали семь человек

Семь человек были госпитализированы после ДТП в Новосибирской области.

Источник: Аргументы и факты

В Коченёвском районе Новосибирской области произошла авария с участием автобуса и грузового автомобиля Volvo, в результате которой пострадали семь человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, утром 20 декабря 2025 года водитель грузовика Volvo 1967 года рождения при выполнении левого поворота не уступил дорогу и столкнулся с автобусом «Нефаз». В салоне автобуса находились около 20 пассажиров, которые, как уточняется, являлись сотрудниками одного из предприятий.

В результате ДТП водитель автобуса 1977 года рождения и шесть пассажиров были доставлены в медицинское учреждение для обследования. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее на автодороге вблизи города Березовский Свердловской области произошла серьёзная авария с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей.