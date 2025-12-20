В ДТП с автобусом и грузовиком под Новосибирском пострадали семь человек

По предварительным данным, утром 20 декабря 2025 года водитель грузовика Volvo 1967 года рождения при выполнении левого поворота не уступил дорогу и столкнулся с автобусом «Нефаз». В салоне автобуса находились около 20 пассажиров, которые, как уточняется, являлись сотрудниками одного из предприятий.