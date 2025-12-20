Глава ЗАЭС предупредил о чернобыльском сценарии при атаках на станцию

«В худшем случае (При обстреле ВСУ. — Прим. Ред.)… в истории атомной энергетики было две серьезные аварии. В 1986 году — на Чернобыльской АЭС и в 2011 году — на Фукусиме. Если сильно постараться, то при самом плохом раскладе можно довести до подобных последствий», — сказал Черничук.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в ноябре сообщала РИА Новости, что ВСУ не снизили интенсивность обстрелов территории в районе Запорожской АЭС, они ведутся практически в ежедневном режиме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме «холодного останова».