Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса под Новосибирском

Столкновение автобуса с работниками предприятия и легкового автомобиля произошло ранним утром 20 декабря в Коченевском районе Новосибирской области. Водитель автомобиля «вольво», мужчина 1967 года рождения, совершая поворот налево, врезался в автобус «Нефаз», в котором находилось около 20 человек, сообщили в МВД.

В результате ДТП водитель автобуса 1977 года рождения и шесть пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, который выясняет все обстоятельства аварии.

Ранее Life.ru сообщал, что мэр Реутова Филипп Науменко попал в ДТП в Нижегородской области. В результате аварии он получил критические травмы и был экстренно доставлен в реанимацию. Медики предпринимали все возможные меры для его стабилизации, однако спасти жизнь чиновника не удалось. После случившегося было возбуждено уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.