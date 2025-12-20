Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса под Новосибирском

Ранее Life.ru сообщал, что мэр Реутова Филипп Науменко попал в ДТП в Нижегородской области. В результате аварии он получил критические травмы и был экстренно доставлен в реанимацию. Медики предпринимали все возможные меры для его стабилизации, однако спасти жизнь чиновника не удалось. После случившегося было возбуждено уголовное дело.