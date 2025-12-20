Избиение, рыдающие дети и уголовка: драку ОМОНа и кавказцев в Тюмени разобрали в суде. Видео

В тот день сотрудники ОМОН были в гражданском (архивное фото).
В Тюмени сотрудники ОМОН и кавказцы устроили массовую драку прямо у ворот войсковой части. За ЧП наблюдали женщины и рыдающие дети. Официальные органы не давали подробностей, хотя видео происшествия, которое назвали «бытовым конфликтом», всколыхнуло соцсети. Но ситуация стала яснее в ходе суда над одним из участников. Как поход на шашлыки стал кровавым побоищем, кто начал первым и замешан ли здесь алкоголь — в материале URA.RU.
Поход в Гилевскую рощу закончился печально для всех участников конфликта.
Шашлыки, самокат и массовое нападение.
В воскресенье 8 сентября 2024 года в Тюмени стояла приятная погода: на улице было +22, а солнце то и дело выглядывало из-за облаков. Многие горожане решили не упускать последние теплые деньки осени и отправились на шашлыки в Гилевскую рощу.
Поступил так и один из сотрудников ОМОН, который приехал в тюменскую войсковую часть № 3059 в командировку. Скооперировавшись с десятком коллег и облачившись в «гражданку», силовики отправились в парк жарить мясо. По словам мужчины, озвученным в суде, алкоголь компания не употребляла.
Обратно в часть мужчины начали возвращаться ближе к шести вечера. Практически на выходе из парка мимо них на самокате проехали лица кавказской национальности, задев транспортом силовиков. Один из ОМОНовцев сделал замечание — «Ребята, аккуратнее». В ответ прилетела грубая фраза, после чего между водителем самоката и силовиком случилась потасовка.
После компания силовиков направилась в близлежащий «Магнит», но будущий потерпевший заметил, что потерял на месте потасовки телефон. Найдя его, он пошел в часть, а его коллеги вернулись к магазину.
Сотрудник ОМОН переоделся и готовился идти выгуливать служебную собаку. Но тут он услышал, что у входа начал развиваться крупный конфликт.
«Выбежав на улицу он увидел скопление кавказцев, которые избивали его коллег. Мужчина пытался разнять дерущихся. В процессе один из нападавших нанес ему ногой удар по лицу. В итоге это вылилось в переломы скуловой, височной, верхнечелюстной и основной костей черепа», — следует из материалов дела.
Обвиняемый признал свою вину.
Защищал земляков и признал вину.
Мужчина, которого судили за причинение силовику тяжких телесных повреждений, не стал отпираться, извинился и свою вину признал. Он пояснил, что совершил преступление, защищая своих земляков.
«Он получил сообщение, что возле воинской части дерутся люди в форме и его земляки. Прибыв на место, подсудимый начал разнимать их, получил удары в печень и голову, а затем ударил потерпевшего ногой в лицо. По словам обвиняемого пострадавший был пьян и нецензурно ругался», — говорится в документах суда.
Спустя несколько дней после драки мужчина сам пришел в полицию и все рассказал. Он также хотел загладить свою вину и отправил силовику 10 000 рублей, но тот их вернул.
На видео с камер оказалось, что самокат никого не задевал.
Бесчеловечное избиение и рыдающие дети.
Заслушали в суде и показания свидетелей. Кавказцы утверждали, что силовики были пьяны и начали бить первыми. При этом они были в гражданской одежде. Временами ребята из «компании людей русской национальности» в неразберихе даже нападали друг на друга.
Другой свидетель — женщина, рассказала более душераздирающие подробности. Она оказалась в Гилевке, так как приехала покататься на электроскутере, и увидела самое начало конфликта.
«По тропинке в обнимку шли ранее неизвестные ей люди, одетые в гражданскую одежду, пошатываясь и громко разговаривая друг с другом. По их внешнему виду было очевидно, что они были сильно пьяны. Они начали орать, никаких конкретных претензий не высказывали, просто налетели на кавказцев и начали кричать, толкаться. В процессе перепалки один из мужчин кавказкой национальности предложил кому-то из компании пьяных мужчин пойти с ним один на один, после чего они отошли за забор, где пьяные мужчины начали просто толпой избивать, душить соперников», — говорится в материалах суда.
Происходящее свидетель назвала ужасным и бесчеловечным зрелищем. За этим наблюдали и плачущие навзрыд дети кавказцев. Те же, в свою очередь, по словам девушки вообще не трогали нападавших, так как их было всего трое и перевес был на стороне агрессоров. Впоследствии она узнала, что после избиения случилась еще одна стычка, уже у ворот войсковой части, куда подъехала группа поддержки кавказцев.
В суде представили и расшифровки видео с камер наблюдения в парке. Судя по материалам, проезжающие на самокате мужчины силовиков не задевали, касания не было и ехали они на значительном расстоянии. Также на видео видно, как спустя время кавказцы часто звонят по телефону и пишут смс — видимо, прося помощи у земляков.
Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно.
Что решил суд.
В процессе было озвучено, что подсудимый совершил преступление (удар ногой по лицу) умышленно, с целью причинения ОМОНовцу тяжкого вреда. При этом указано и то, что произошло это в связи с противоправным поведением потерпевшего.
Показаниям всех участников процесса, включая свидетелей, суд доверял, не имея оснований полагать, что кто-либо из них говорил неправду. Состояние необходимой обороны или превышения пределов самообороны в действиях обвиняемого не нашли.
Ранее мужчина не был судим, на него предоставили положительны характеристики. Были учтены его состояние здоровья, тот факт, что он из многодетной семьи, а также что он оказывает помощь своим родственникам и содержит сожительницу. Грамоты за спортивные достижения и участие в благотворительности тоже стали смягчающими обстоятельствами.
По итогу кавказца приговорили к полутора годам лишения свободы. Наказание решили считать условным.
URA.RU направило запрос в управление Росгвардии, попросив прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.