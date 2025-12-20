В Запорожье рассказали, как действия ВСУ ведут к новому «Чернобылю»

Узнать больше по теме

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.