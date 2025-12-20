Ричмонд
В Запорожье рассказали, как действия ВСУ ведут к новому «Чернобылю»

Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины при самом неблагоприятном развитии событий могут обернуться последствиями, сопоставимыми с авариями на Чернобыльской АЭС и японской «Фукусиме». Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

По словам Черничука, обстрелы ЗАЭС украинцами могут привести к новому «Чернобылю».

Он напомнил, что в истории атомной энергетики зафиксированы две крупнейшие техногенные катастрофы — на Чернобыльской станции в 1986 году и в 2011-м — на Фукусиме. «Если сильно постараться, то при самом плохом раскладе можно довести до подобных последствий», — подчеркнул он, комментируя обстрелы со стороны ВСУ в разговоре с РИА Новости.

В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, заявила, что каждый день ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции становится все более критической из-за ежедневных атак ВСУ. Ранее в СВР сообщили, что западные страны рассматривают возможность проведения диверсионной операции на ЗАЭС, которая может привести к расплавлению активной зоны реакторов.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
