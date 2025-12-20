Авария на теплотрассе в Находке оставила без отопления более 7 тысяч жителей

Авария на теплотрассе в Находке. Видео © Пресс-служба прокуратуры Приморского края.
На место аварии выехал прокурор города Сергей Обухов. Прокуратура проводит проверку и контролирует ход аварийно-восстановительных работ, а также вопросы перерасчёта платы за коммунальную услугу и взыскания ущерба с виновника ДТП. Восстановление прав граждан и ликвидация последствий находятся на особом контроле.
Ранее россиянам объяснили их права при отключении отопления и горячей воды зимой. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Life.ru пояснил, что отопление должно работать бесперебойно весь отопительный период, а перерывы допускаются только кратковременные и в аварийных ситуациях.
