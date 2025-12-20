Ричмонд
Авария на теплотрассе в Находке оставила без отопления более 7 тысяч жителей

В результате дорожно-транспортного происшествия в ночь на 20 декабря в районе улицы Спортивной в Находке была повреждена магистральная теплотрасса. Это привело к необходимости отключения отопления более чем в 50 жилых домах и социальных учреждениях, оставив без теплоснабжения свыше семи тысяч жителей города, сообщила прокуратура.

Источник: Life.ru

Авария на теплотрассе в Находке. Видео © Пресс-служба прокуратуры Приморского края.

На место аварии выехал прокурор города Сергей Обухов. Прокуратура проводит проверку и контролирует ход аварийно-восстановительных работ, а также вопросы перерасчёта платы за коммунальную услугу и взыскания ущерба с виновника ДТП. Восстановление прав граждан и ликвидация последствий находятся на особом контроле.

Ранее россиянам объяснили их права при отключении отопления и горячей воды зимой. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Life.ru пояснил, что отопление должно работать бесперебойно весь отопительный период, а перерывы допускаются только кратковременные и в аварийных ситуациях.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.