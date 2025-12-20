Скончался командир бригады «Эспаньола», ВСУ перебрасывают военных под Сумы: карта СВО к 20 декабря

В ближайшей перспективе Гуляйполе может перейти под полный контроль российских сил, заявил Марочко. Противник уже фактически зажат как с северной стороны этого населенного пункта, так и с южной. Единственная улица — Шевченко, ведущая от Гуляйполя на юго-запад, находится под постоянным огневым воздействием операторов беспилотников и артиллерии ВС РФ. Он также уточнил, что достигнутым успехам российских войск в районе Гуляйполя и на прилегающих территориях предшествовало оказание давления на ВСУ сразу на трех других участках фронта.