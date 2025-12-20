Скончался командир бригады «Эспаньола», ВСУ перебрасывают военных под Сумы: карта СВО к 20 декабря

«Эспаньола» подтвердила гибель командира.
Подразделения 72‑й отдельной механизированной бригады и 127‑й отдельной тяжелой механизированной бригады ВС Украины оставили свои позиции на фронте на переднем крае и отступили. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Военнослужащие указанных частей покинули передовые рубежи в ходе бегства.
Помимо прочего, скончался командир отряда «Эспаньола» (основу личного состава «Эспаньолы» составляли футбольные фанаты — прим. URA.RU) Станислав Орлов, известный под позывным Испанец. Похороны пройдут в Москве 22 декабря. Карта боевых действий на 20 декабря — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Скончался командир бригады «Эспаньола».
Командир отряда «Эспаньола» Станислав Орлов, известный под позывным Испанец, погиб. Похороны запланированы в Москве на 22 декабря, церемония прощания пройдет в храме Христа Спасителя.
Ранее сообщалось о предстоящем переформатировании отряда «Эспаньола»: еще в октябре 2025 года представители формирования объявили о прекращении его существования в прежнем виде и о намерении провести «перезагрузку». На основе этого отряда в составе ВС РФ планируется создание новых подразделений, в том числе радиоэлектронного и штурмового.
Отряд «Эспаньола» был сформирован футбольными болельщиками различных российских клубов. Название подразделения было выбрано в честь его командира, носившего позывной Испанец.
Сумское направление.
По информации источника в силовых структурах РФ, командование ВС Украины перебросило в Сумскую область части 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 66-й отдельной механизированной бригады. Ранее они были размещены в ДНР и Днепропетровской области. Как уточнил источник, от 5-й отдельной механизированной бригады направлен дивизион ПВО, который применяется не по своему прямому предназначению, а фактически в роли пехоты.
Константиновское направление.
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Южная» ведут огонь по позициям противника на константиновском участке фронта. Как уточнили в Минобороны, операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем на окраине одного из населенных пунктов выявили два пункта управления БПЛА армии Украины. По обнаруженным объектам незамедлительно был нанесен удар 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными боеприпасами. Кроме того, по данным ведомства, еще один расчет РСЗО «Град» данной группировки поразил пункт временного размещения подразделений ВСУ.
Красноармейское направление.
Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» 297-й гвардейской зенитной ракетной бригады, входящей в состав группировки войск «Центр», обеспечили надежное прикрытие на красноармейском фронте и перехватили два реактивных снаряда из РСЗО HIMARS, тем самым сорвав попытку подразделений ВСУ нанести удар по российским войскам.
В Минобороны уточнили, что расчет комплекса зафиксировал два аэродинамических объекта, запущенных украинской стороной. Экипаж в сжатые сроки произвел их пеленгацию и взял цели на сопровождение, привел установку в полную боевую готовность и осуществил пуск двух зенитных ракет. Цели были поражены на значительном удалении от позиций, после чего боевая машина была выведена в укрытие, где личный состав провел комплекс мероприятий по маскировке.
Донецкое направление.
Расчеты подразделений беспилотных систем, входящие в состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр», поразили огневые позиции и живую силу подразделений ВСУ в районе Димитрова (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны.
Операторы FPV-дронов прокладывают безопасные маршруты для штурмовых подразделений, проводящих зачистку кварталов Димитрова и постепенно сжимающих кольцо окружения вокруг разрозненных групп украинского гарнизона. Высокая точность применения беспилотных систем группировки «Центр» обеспечивает условия для результативного уничтожения заблокированной группировки украинских боевиков в Димитрове.
Гуляйпольское направление.
ВС РФ ведут успешное наступление в районе Гуляйполя Запорожской области по широкому участку линии боевого соприкосновения и формируют плацдарм для дальнейшего продвижения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, от границы с Днепропетровской областью и до наиболее южной точки в районе Гуляйполя ежедневно фиксируются успехи войск России. Если говорить о последних значимых достижениях, то это выход на новые рубежи: юго-восточнее Гуляйполя создан новый плацдарм, наши военнослужащие переправились через реку Гайчур, отметил эксперт.
В ближайшей перспективе Гуляйполе может перейти под полный контроль российских сил, заявил Марочко. Противник уже фактически зажат как с северной стороны этого населенного пункта, так и с южной. Единственная улица — Шевченко, ведущая от Гуляйполя на юго-запад, находится под постоянным огневым воздействием операторов беспилотников и артиллерии ВС РФ. Он также уточнил, что достигнутым успехам российских войск в районе Гуляйполя и на прилегающих территориях предшествовало оказание давления на ВСУ сразу на трех других участках фронта.
Купянское направление.
Подразделения ВС Украины предпринимают контратаки в районах сразу пяти населенных пунктов вблизи Купянска Харьковской области. Однако все их попытки вытеснить российские войска из города остаются безуспешными, сообщил Андрей Марочко. По его словам, по масштабу и напряженности боевых действий ситуацию под Купянском можно сопоставить с обстановкой под Красноармейском в ДНР. Марочко отметил, что в районе Купянска украинская сторона несет колоссальные потери в живой силе и военной технике.