Трамп заявил о крупной компенсации самому себе

8 августа сотрудники ФБР провели обыск в поместье Мар-а-Лаго Трампа, он продлился девять часов. Дональд Трамп, как пишет «Лента.ру», связал обыск с его возможным участием в выборах 2024 года. В июле он говорил, что принял решение об участии в гонке за президентское кресло.