Трамп заявил о крупной компенсации самому себе

По словам Трампа, 1 миллиард долларов он бы направил на благотворительность.
Президент США Дональд Трамп допустил, что назначит себе компенсацию в 1 миллиард долларов за обыск ФБР в Мар-а-Лаго. Об этом сообщили журналисты.
«Трамп допустил, что назначит себе от США компенсацию в 1 миллиард долларов за обыск ФБР в Мар-а-Лаго», — пишет ТАСС в telegram-канале. Однако, по словам президента, он отправит эти деньги на благотворительность.
8 августа сотрудники ФБР провели обыск в поместье Мар-а-Лаго Трампа, он продлился девять часов. Дональд Трамп, как пишет «Лента.ру», связал обыск с его возможным участием в выборах 2024 года. В июле он говорил, что принял решение об участии в гонке за президентское кресло.