Украина за ночь пыталась атаковать пять российских регионов

В ночь на 20 декабря в России сбили 27 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Всего над Россией сбили 27 дронов ВСУ.

«Уничтожены 27 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства. По 10 дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, по два — над Курской, Липецкой областями и Азовским морем. Еще один беспилотник уничтожили над Брянской областью.

В ночь на 19 декабря над Россией уничтожили 94 украинских беспилотника самолетного типа. Наибольшее число дронов было сбито в воздушном пространстве Ростовской области — там уничтожено 36 аппаратов.

