Трое погибших, десятки в больнице: что известно о массовом отравлении в подмосковном пансионате

Тем временем в Якутии продолжается следствие по массовому отравлению детей в бассейне. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о расследовании инцидента. 13 детей в возрасте 12−14 лет отравились в бассейне спортивной школы. Здесь проходили соревнования по плаванию. 11 участников госпитализировали прямо с состязаний, еще двое обратились в больницу самостоятельно. У всех ожоги глаза легкой степени.