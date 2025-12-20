Трое погибших, десятки в больнице: что известно о массовом отравлении в подмосковном пансионате

Количество пострадавших в результате массового отравления в частном пансионате городского округа Видное Московской области увеличилось. По последним данным пресс-службы областного министерства здравоохранения, число пострадавших достигло 30 человек, один из них скончался.
«Число пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них один погиб», — говорится в сообщении.
27 человек были госпитализированы в медицинские учреждения региона. Состояние большинства из них врачи оценивают как средней степени тяжести и тяжелое. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Накануне, 19 декабря, в экстренные службы поступила информация о жалобах на самочувствие у постояльцев учреждения. Первоначально сообщалось о 15 госпитализированных. По данным следствия, в первый день скончались два человека, общее количество погибших возросло до трёх.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По предварительной информации, причиной могло стать пищевое отравление. Версия следствия указывает на возможные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в пансионате. Окончательная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских экспертиз.
По данным KP.RU, ЧП произошло в частном доме престарелых «Долгожитель». На его сайте указывается, что одни сутки проживания здесь стоят от 1150 рублей. Если подопечный живет в двухместной комнате — от 2 тысяч. В эту сумму входит контроль врача-геронтолога, массаж, ЛФК и пятиразовое питание.
Тем временем в Якутии продолжается следствие по массовому отравлению детей в бассейне. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о расследовании инцидента. 13 детей в возрасте 12−14 лет отравились в бассейне спортивной школы. Здесь проходили соревнования по плаванию. 11 участников госпитализировали прямо с состязаний, еще двое обратились в больницу самостоятельно. У всех ожоги глаза легкой степени.
Помимо прочего Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о массовом отравлении 350 человек салатом «Лобио», который продавался через сервис «Кухня на районе». По данным ведомства, в результате инцидента погибли два человека.