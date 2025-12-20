ПВО за ночь сбила 27 украинских дронов над пятью регионами России

Наибольшее количество целей было сбито над Белгородской и Воронежской областями — по 10 в каждой. Также дроны перехвачены над Курской и Липецкой областями (по два БПЛА), над акваторией Азовского моря (два БПЛА) и над Брянской областью (один БПЛА).
А в ночь на 19 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолётного типа в семи регионах. Наибольшее количество дронов было сбито над Ростовской областью — 36 аппаратов.
