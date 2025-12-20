Водитель грузовика предстанет перед судом за смертельный наезд на рабочего в ЯНАО

Водителя грузовика обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Следователи завершили расследование ДТП на трассе «Сургут — Салехард» в ЯНАО, в результате которого погиб рабочий. Водителю грузового специализированного автомобиля предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.
«Следствием установлено, что 1 октября 2025 года в ночное время на 1221 км автодороги “Сургут-Салехард” водитель грузового специализированного транспортного средства, при движении задним ходом, не обеспечил должный контроль за обстановкой в рабочей зоне и допустил наезд на двух рабочих. Один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Другой потерпевший получил травмы средней степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства.
По данным следствия, причиной инцидента стало нарушение водителем требований безопасности при выполнении маневра задним ходом в зоне проведения работ. Следствие квалифицировало действия водителя по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для решения вопроса о назначении даты рассмотрения.