В Чирчике задержаны двое молодых людей, выдававших себя за правоохранителей и вымогавших деньги у граждан

Vaib.uz (Узбекистан. 20 декабря). В Чирчике сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, которые представлялись сотрудниками силовых структур и занимались вымогательством у местных жителей.

Источник: Vaib.Uz

Как установлено, злоумышленники вошли в дом одного из горожан, представились сотрудниками правоохранительных органов, пригрозили обвинить его в совершении преступления и сообщить об этом на его рабочее место. Под угрозой разоблачения они потребовали у мужчины деньги.

В результате вымогатели получили от потерпевшего сначала 2,5 млн сумов и мобильный телефон. Позднее, угрожая распространением личных видеозаписей с телефона, они добились передачи ещё 200 долларов, а затем продолжили вымогательство, требуя ещё 20 млн сумов.

Оперативники задержали подозреваемых — двух 22-летних жителей в момент получения заранее оговорённой суммы — аванса в 10 млн сумов. В ходе следствия было установлено, что задержанные не имеют никакого отношения к правоохранительным органам.

По данному факту Управлением внутренних дел города Чирчик возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 165 (вымогательство) Уголовного кодекса. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.