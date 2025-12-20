В Чирчике задержаны двое молодых людей, выдававших себя за правоохранителей и вымогавших деньги у граждан

Как установлено, злоумышленники вошли в дом одного из горожан, представились сотрудниками правоохранительных органов, пригрозили обвинить его в совершении преступления и сообщить об этом на его рабочее место. Под угрозой разоблачения они потребовали у мужчины деньги.