В Находке грузовик врезался в теплотрассу: более 7 тысяч жителей остались без тепла, на ремонт уйдёт двое суток

Глава Находки Магинский заявил, что восстановление тепла займет двое суток.

Источник: Комсомольская правда

В Находке Приморского края введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала крупная авария на магистральном теплопроводе, оставившая без отопления южную часть города. Об этом сообщили в администрации Находкинского городского округа.

ЧП произошло в ночь на 20 декабря. Водитель грузовика МАЗ не справился с управлением, совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего съехал с дороги и повредил теплотрассу. В результате аварии работа котельной № 1.6, снабжающей теплом объекты, была приостановлена.

Глава города Тимур Магинский провел экстренное заседание комиссии по ЧС. Он пояснил, что отключение затронуло более 50 многоквартирных домов и ряд социальных учреждений, оставив без тепла свыше 7 тысяч человек. Для ликвидации последствий привлечены все ремонтные бригады местного филиала «Примтеплоэнерго», а необходимые трубы дополнительно доставляют из Вольно-Надеждинска.

По словам мэра, на восстановление теплоснабжения потребуется двое суток. Первые сутки уйдут на непосредственно аварийно-восстановительные работы, вторые — на заполнение системы, прогрев и запуск котельной для выхода на нормативный температурный режим.

Тем временем сообщалось, что жителям одного из районов Орла ограничат тепло и электроснабжение. Там в результате атак ВСУ повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры.