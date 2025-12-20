В Находке грузовик врезался в теплотрассу: более 7 тысяч жителей остались без тепла, на ремонт уйдёт двое суток

Глава города Тимур Магинский провел экстренное заседание комиссии по ЧС. Он пояснил, что отключение затронуло более 50 многоквартирных домов и ряд социальных учреждений, оставив без тепла свыше 7 тысяч человек. Для ликвидации последствий привлечены все ремонтные бригады местного филиала «Примтеплоэнерго», а необходимые трубы дополнительно доставляют из Вольно-Надеждинска.