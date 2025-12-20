В Ангарске сотрудники МЧС спасли жизни десяти человек из горящей многоэтажки

Еще тридцать жильцов успели эвакуироваться сами. За все это время огонь уничтожил всего четыре квадратных метра. Никто не пострадал. Как выяснили дознаватели, причиной ночного происшествия стало короткое замыкание теплых полов, установленных на балконе.