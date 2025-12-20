В Ангарске сотрудники МЧС спасли жизни десяти человек из горящей многоэтажки

Ночью тишину 29-го микрорайона Ангарска нарушил тревожный звонок: на четвертом этаже девятиэтажного дома загорелся балкон. Пламя быстро распространилось, а едкий дым заполнялся в подъезде. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, на место немедленно выехали 15 спасателей.
— Пока одни готовили подачу воды, звенья газодымозащитной службы отправились в подъезд. Используя специальные спасательные устройства, они вывели оттуда десять человек, которые уже не могли выбраться самостоятельно, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Еще тридцать жильцов успели эвакуироваться сами. За все это время огонь уничтожил всего четыре квадратных метра. Никто не пострадал. Как выяснили дознаватели, причиной ночного происшествия стало короткое замыкание теплых полов, установленных на балконе.