Ответ на дне реки: последние новости о поисках семьи Усольцевых

Трагическое исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге продолжает оставаться одной из самых загадочных и резонансных историй. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября, отправившись в турпоход к скале Буратинка в Партизанском районе. Спустя месяцы интенсивных поисков ответов меньше, чем вопросов. Что произошло с опытными туристами? И почему в этом регионе продолжают пропадать люди?
Активные поиски заморожены до весны.
Представитель регионального отряда «ЛизаАлерт» подтвердила СМИ, что активные поиски семьи возобновятся только после наступления подходящих погодных условий.
«Сейчас там, где пропала семья, много снега, сложно проходить. Поэтому, возможно, весной найдут — в конце мая или, скажем, в июне, когда больше людей поедет туда», — сказал aif.ru местный гид Алексей Исиченко.
Зима в этой части Красноярского края — серьезное испытание даже для подготовленных спасателей. Климат резко континентальный, среднесуточная температура колеблется от −14 до −30 градусов и ниже. Ночью морозы могут усиливаться до −40, сопровождаясь порывистыми ветрами и метелями.
Главной остается версия несчастного случая.
Приоритетной для следствия остается версия трагической случайности. Активные масштабные поиски, которые «ЛизаАлерт» назвала самыми сложными в истории края, завершились 12 октября и перешли в режим точечных задач для профессионалов.
Среди возможных причин называют как суровые погодные условия, так и опасности рельефа. Красноярский гид Алексей Исиченко отверг версию о гибели в болотах, которая в последние дни обсуждается в СМИ.
«Болот в том районе, где пропали Усольцевы, нет. Местами есть грязь и лужи, но это не болота», — сказал он. Эксперт допускает, что трагедия могла быть связана с водой: «Только если в реке утонули… Все возможно». Он отметил, что протекающая в тех местах река Мана очень бурная.
Усольцевы — лишь часть проблемы, говорят спасатели.
Тревожная тенденция: район, где пропали Усольцевы, продолжает забирать людей. Совсем недавно в Партизанском районе спасатели искали 46-летнего мужчину, утонувшего в водоеме в пос. Малый Имбеж. А 9 декабря 2025 года в Красноярске пропал 40-летний Александр Скуратов. Эти случаи лишь подчеркивают, насколько хрупким может быть человек в дикой природе.
Директор КГКУ «Спасатель», заслуженный спасатель РФ Александр Кобец в интервью местным СМИ подтвердил: «Семья Усольцевых — это только часть айсберга».
2025 год для краевых спасателей был насыщенным: помимо этих масштабных поисков, они реагировали на ураганные ветра, экологические происшествия и спасали рыбаков.
Перед новым этапом поисков провели учения.
Понимая опасность региона, в начале недели в окрестностях Красноярска прошли масштабные совместные учения по поиску пропавших людей.
«Для нас такие совместные учения — это повышение готовности каждого участника к реальным вызовам, отладка взаимодействия между всеми службами и отрядами», — отмечают в «ЛизаАлерт».
Работники также приняли участие в учебно-тренировочном занятии по беспарашютному десантированию. С помощью спускового устройства роликового (СУР) были проведены спуски с вертолета МИ-8.
Помимо спусков, участники учений отработали подъем условного пострадавшего на борт вертолета, используя электрическую авиационную лебедку.
Каждая такая тренировка — шаг к тому, чтобы в будущем подобные истории, как с семьей Усольцевых, находили свое разрешение. Пока поисковики ждут весны, чтобы снова выйти на маршрут.