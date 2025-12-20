Ответ на дне реки: последние новости о поисках семьи Усольцевых

«Болот в том районе, где пропали Усольцевы, нет. Местами есть грязь и лужи, но это не болота», — сказал он. Эксперт допускает, что трагедия могла быть связана с водой: «Только если в реке утонули… Все возможно». Он отметил, что протекающая в тех местах река Мана очень бурная.