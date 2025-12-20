В Омске трехлетняя девочка и женщина пострадали в ДТП с участием грузовика

19 декабря в 17:30 на Сыропятском тракте в Омске столкнулись легковая машина и большегруз. Об аварии с пострадавшими женщиной и ребенком рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Фото: УМВД России по Омской области.
По предварительным данным, 28-летняя водитель «Фольксвагена» не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в МАЗ с полуприцепом. им управлял 53-летний мужчина. В результате столкновения медпомощь потребовалась женщине-шоферу легкового автомобиля и трехлетняя девочка-пассажир.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются в ходе проверки.
