В Омске трехлетняя девочка и женщина пострадали в ДТП с участием грузовика

На Сыропятском тракте водитель «Фольксвагена» врезался в грузовик.

Источник: Комсомольская правда

19 декабря в 17:30 на Сыропятском тракте в Омске столкнулись легковая машина и большегруз. Об аварии с пострадавшими женщиной и ребенком рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, 28-летняя водитель «Фольксвагена» не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в МАЗ с полуприцепом. им управлял 53-летний мужчина. В результате столкновения медпомощь потребовалась женщине-шоферу легкового автомобиля и трехлетняя девочка-пассажир.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются в ходе проверки.

Фото: УМВД России по Омской области.

Ранее «КП Омск» рассказала, что «Лада Калина» сбила девятилетнего мальчика на пешеходном переходе.