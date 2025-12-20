Массовые задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах страны 20 декабря

После атаки дронов сообщается о задержках рейсов в некоторых аэропортах России.
Утром 20 декабря 2025 года в крупнейших аэропортах России произошли массовые задержки и отмены рейсов. Сложности с вылетом и прилетом возникли у пассажиров московских авиаузлов и региональных аэропортов, некоторые рейсы были перенесены на следующие сутки. URA.RU публикует актуальную сводку по ситуации в аэропортах на 8:10 20 декабря.
Атака дронов 20 декабря 2025.
20 декабря российские средства ПВО отразили масштабную атаку беспилотников. На подступах к границе над шестью регионами и Азовским морем было уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Согласно сводке Министерства обороны РФ, основные удары пришлись на Белгородскую и Воронежскую области, где было перехвачено по 10 БПЛА в каждой. Над Курской и Липецкой областями сбито по 2 дрона, еще 2 уничтожены над акваторией Азовского моря и 1 — над Брянской областью. Воздушная тревога объявлялась в ряде приграничных регионов. По предварительным данным, падения обломков и жертв среди гражданского населения не зафиксировано.
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 20 декабря 2025.
В аэропорту Шереметьево зафиксированы задержки и отмены рейсов. Отправка самолета в Калининград в 09:55 отменена. С опозданием отправятся рейсы в Краснодар (вылет в 08:30 вместо 07:30), в Бишкек (вылет в 09:55 вместо 08:55), в Волгоград (вылет в 09:30 вместо 09:00), в Сочи (вылет в 10:50 вместо 10:05), в Минск (вылет в 15:00 вместо 14:00), в Красноярск (вылет в 14:55 вместо 13:55).
Позже прибудут рейсы из Владивостока, Волгограда, Владикавказа, Чебоксар, Екатеринбурга, Мурманска, Калининграда, Кирова, Казани, Дубая, Минеральных Вод, Шарм-эль-Шейха, Алма-Аты, Белграда, Омска, Перми, Челябинска, Оренбурга, Магнитогорска, Новосибирска, Ханты-Мансийска, Новокузнецка, Шымкента, Нового Уренгоя, Нижневартовска, Кемерова, Иркутска, Бишкека, Оша, Улан-Удэ, Ставрополя и Натанга.
Ожидается задержка прибытия рейсов из Барнаула и Сочи. Прибытие рейсов из Владивостока и Минска отменено.
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 20 декабря 2025.
В московском аэропорту Домодедово зафиксированы многочисленные задержки и отмены рейсов. Отправка самолета в Бишкек отменена, а рейс в Самарканд также не состоится.
С опозданием отправятся рейсы:
В Ашхабад — вылет перенесен на 12:25 вместо 10:55.В Минеральные Воды — вылет в 13:55 вместо 11:40.В Владикавказ — вылет задерживается на 2 часа до 12:25.В Карши — вылет в 11:05 с задержкой на 40 минут. В Хамбантоту — вылет запланирован на 13:40.В Махачкалу — вылет в 10:55 с задержкой на 55 минут.
Прибытие рейсов задерживается:
Из Бишкека (перенесен с 22:20 на 14:30), Оша, Шарджи, Екатеринбурга, Калининграда, Эль-Кувейта, Еревана, Омска (два рейса), Аддис-Абебы, Ташкента, Барнаула, Иркутска (два рейса), Душанбе, Якутска, Горно-Алтайска, Нового Уренгоя, Читы, Норильска, Ашхабада и Шарм-эль-Шейха.
Также отменено прибытие рейсов из Самарканда и Оша. Пассажирам указанных рейсов необходимо уточнять актуальную информацию на табло аэропорта, сайте или в мобильном приложении своей авиакомпании.
Задержки и отмены авиарейсов во Внуково на 20−21 декабря.
В московском аэропорту Внуково вечером 19 декабря и в течение 20 декабря зафиксированы задержки и отмены рейсов. Отправка самолета в Самарканд отменена.
Существенные переносы вылета:
Рейс в Вологда задерживается более чем на 13 часов и вылетит 20 декабря в 10:30 вместо запланированного 19 декабря в 21:00.Рейс в Ереван перенесен на следующую ночь: вылет в 00:50 21 декабря вместо 22:00 20 декабря. Рейс в Гянджа вылетит в 09:00 вместо 06:45.Рейс в Душанбе вылетит в 13:30 вместо 08:50.
Другие задержки вылета:
Рейсы в Дубай отправятся с опозданием в 08:45 (вместо 06:55), 10:30 (вместо 08:40) и 16:35 (с задержкой около часа).Рейс в Бухару вылетит в 22:50 с опозданием на полчаса.
Прибытие рейсов задерживается:
Задержаны рейсы, следующие в Москву из: Самары, Калининграда, Ульяновска, Махачкалы, Еревана, Сыктывкара, Баку, Стамбула, Ярославля, Екатеринбурга, Тбилиси, Анталии, Новосибирска, Ташкента, Тюмени, Красноярска, Сургута, Алма-Аты, Оша, Термеза, Иркутска, Минеральных Вод, Нячанга и Душанбе.
Задержки авиарейсов в Пулково на 20 декабря 2025.
В аэропорту Пулково зафиксированы многочисленные задержки вылета и прилета рейсов.
Вылеты с переносом времени:
Рейс в Шарм-эль-Шейх вылетит только в 13:00 вместо ранее запланированного времени. Рейс в Казань задерживается до 11:20 (вылет по расписанию в 08:35).Рейс в Калининград перенесен на 16:05 (вместо 10:05).Рейс в Бишкек вылетит в 17:30 вместо 11:10.
Задержки прилета:
С опозданием прибудут рейсы из Москвы, Кирова, Дубая, Самары, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Антальи, Белграда, Душанбе, Оша, Перми (два рейса), Омска (два рейса), Нижневартовска, Сургута (два рейса), Челябинска (два рейса), Оренбурга, Новокузнецка, Орска, Новосибирска, Бишкека, Иркутска, Саньи и Шарм-эль-Шейха.
Пассажирам указанных рейсов рекомендуется уточнить актуальное время на табло аэропорта, сайте или в мобильном приложении своей авиакомпании.
Задержки авиарейсов в Сочи утром 20 декабря 2025.
В аэропорту Сочи зафиксированы значительные задержки вылета и прилета рейсов. Перенос времени коснулся как утренних, так и ночных рейсов.
Вылеты с переносом времени:
Рейс в Анталию вылетит в 08:30 с задержкой примерно на 2 часа. Рейс в Казань перенесен на 15:05 вместо 10:35.Рейс в Самару вылетит в 12:45 вместо 10:40.Рейс в Тель-Авив задерживается на час до 12:00.Рейс в Москву вылетит в 15:00 с опозданием на 50 минут. Рейс в Екатеринбург, запланированный на вечер предыдущих суток (23:15), перенесен на ночь следующего дня — на 00:40 21 декабря.
Задержки прилета:
С опозданием прибудут рейсы из Стамбула, Уфы, Дубая, Ярославля, Екатеринбурга (два рейса), Новосибирска, Перми, Санкт-Петербурга, Томска, Новокузнецка, Антальи, Сургута, Москвы, Самары и Казани. Пассажирам указанных рейсов необходимо уточнять актуальную информацию на табло аэропорта, сайте или в мобильном приложении своей авиакомпании.
Задержки авиарейсов в Екатеринбурге (Кольцово) на 20 декабря.
В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) зафиксированы многочисленные задержки, в том числе с переносом рейсов на следующие сутки.
Рейс в Белоярский задержан более чем на сутки: вылет перенесен на 10:35 20 декабря с 19 декабря в 08:00.Рейс в Пхукет перенесен на следующий день: вылет в 00:10 21 декабря вместо 21:25 20 декабря. В Краснодар — вылет в 10:05 (вместо 07:35) и в 13:50 (вместо 12:40).В Санкт-Петербург — вылет в 12:50 (вместо 10:50) и с задержкой на 1,5 часа до 12:00.В Москву — вылеты в 12:20 (с задержкой 20 мин.), 17:55 (вместо 17:55, если подразумевалась задержка до 20:25) и другие.
С опозданием прибудут рейсы из Калининграда, Нижнего Новгорода, Шарджи, Дубая, Ташкента, Сочи (два рейса), Новосибирска, Читы, Уфы, Хабаровска, Благовещенска, Владивостока, Тюмени, Оша, Сургута, Пекина, Нячанга, Ханты-Мансийска и Краснодара. Пассажирам указанных рейсов необходимо уточнять актуальное время на табло аэропорта, сайте или в мобильном приложении своей авиакомпании.