Массовые задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах страны 20 декабря

Рейс в Анталию вылетит в 08:30 с задержкой примерно на 2 часа. Рейс в Казань перенесен на 15:05 вместо 10:35.Рейс в Самару вылетит в 12:45 вместо 10:40.Рейс в Тель-Авив задерживается на час до 12:00.Рейс в Москву вылетит в 15:00 с опозданием на 50 минут. Рейс в Екатеринбург, запланированный на вечер предыдущих суток (23:15), перенесен на ночь следующего дня — на 00:40 21 декабря.