Ракетная опасность в Белгородской области и почти 30 сбитых БПЛА: карта ночных ударов дронов на 20 декабря

Над регионами России за ночь сбили 27 дронов ВСУ.
За минувшую ночь дежурные расчеты сил ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны, цели были ликвидированы в следующих районах: по 10 беспилотников — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по два — над Курской и Липецкой областями, а также над акваторией Азовского моря. Также еще один дрон уничтожили над территорией Брянской области. Карта ударов беспилотников по регионам России — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Брянская область.
Над территорией региона был сбит один беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, жертв и разрушений нет. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы.
Воронежская область.
За прошедшую ночь в ряде районов региона объявляли режим «Беспилотная опасность». Подобное затронуло город Воронеж, Лискинский, Бутурлиновский и Острогожский районы. Спустя несколько часов на указанных территориях отменили режим опасности, а позже — и по всему региону. Об этом писал губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. Информации о возможных пострадавших или разрушениях на фоне того, что в области сбили 10 дронов, власти не предоставили.
Белгородская область.
На всей территории региона рано утром объявили режим ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков в telegram-канале рекомендовал жителям спуститься в подвальные помещения и оставаться там до официального объявления об окончании ракетной угрозы. Спустя около дести минут режим отменили.
Ограничения в аэропортах.
В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Указанные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.