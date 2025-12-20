Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракетная опасность в Белгородской области и почти 30 сбитых БПЛА: карта ночных ударов дронов на 20 декабря

За минувшую ночь дежурные расчеты сил ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны, цели были ликвидированы в следующих районах: по 10 беспилотников — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по два — над Курской и Липецкой областями, а также над акваторией Азовского моря. Также еще один дрон уничтожили над территорией Брянской области. Карта ударов беспилотников по регионам России — в материале URA.RU.

Над регионами России за ночь сбили 27 дронов ВСУ.

За минувшую ночь дежурные расчеты сил ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны, цели были ликвидированы в следующих районах: по 10 беспилотников — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по два — над Курской и Липецкой областями, а также над акваторией Азовского моря. Также еще один дрон уничтожили над территорией Брянской области. Карта ударов беспилотников по регионам России — в материале URA.RU.

Условные обозначения.

Брянская область.

Над территорией региона был сбит один беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, жертв и разрушений нет. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы.

Воронежская область.

За прошедшую ночь в ряде районов региона объявляли режим «Беспилотная опасность». Подобное затронуло город Воронеж, Лискинский, Бутурлиновский и Острогожский районы. Спустя несколько часов на указанных территориях отменили режим опасности, а позже — и по всему региону. Об этом писал губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. Информации о возможных пострадавших или разрушениях на фоне того, что в области сбили 10 дронов, власти не предоставили.

Белгородская область.

На всей территории региона рано утром объявили режим ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков в telegram-канале рекомендовал жителям спуститься в подвальные помещения и оставаться там до официального объявления об окончании ракетной угрозы. Спустя около дести минут режим отменили.

Ограничения в аэропортах.

В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Указанные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше