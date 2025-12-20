Представитель Путина вылетел на переговоры с Уиткоффом

Дмитриев вылетел в Майами.
Специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев выезжает в Майами для проведения встречи с представителями США — в частности, со спецпосланником лидера страны Стивом Уиткоффом. Однако контактов с киевскими властями не планируется. Об этом сообщил осведомленный источник.
«Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются», — отметил источник. Информацию приводит агентство Reuters.
В ходе визита в Штаты Дмитриев планирует переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом. Также запланированы контакты с зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Накануне в США завершились консультации украинской делегации с американскими и европейскими представителями, передает MK.RU. Ранее журналист Axios Барак Равид сообщал, что американскую делегацию на этих переговорах должен был возглавить Уиткофф. Согласно его информации, к обсуждениям также намеревались подключиться советники по национальной безопасности лидеров Германии, Франции и Великобритании, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.