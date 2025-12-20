Представитель Путина вылетел на переговоры с Уиткоффом

Накануне в США завершились консультации украинской делегации с американскими и европейскими представителями, передает MK.RU. Ранее журналист Axios Барак Равид сообщал, что американскую делегацию на этих переговорах должен был возглавить Уиткофф. Согласно его информации, к обсуждениям также намеревались подключиться советники по национальной безопасности лидеров Германии, Франции и Великобритании, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.