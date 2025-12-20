Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 человек пострадали при столкновении двух поездов в США

Спасатели работают на месте ЧП с поездами в американском штате Нью-Джерси.

Источник: Комсомольская правда

Два поезда столкнулись в американском штате Нью-Джерси. В результате инцидента 17 человек получили травмы, сообщил местный телеканал News 12 New Jersey.

«В пятницу вечером два поезда на линии Монклер-Бунтон в Монклере столкнулись друг с другом к западу от станции Бэй-стрит», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, авария привела к незначительному сходу состава с рельсов. Состояние всех пострадавших оценивается как неопасное для жизни.

Причина происшествия пока не установлена. На месте работают экстренные службы и представители правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что вертолёт и истребитель ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море. Инциденты произошли во время плановых операций с авианосца USS Nimitz.