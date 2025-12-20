17 человек пострадали при столкновении двух поездов в США

Два поезда столкнулись в американском штате Нью-Джерси. В результате инцидента 17 человек получили травмы, сообщил местный телеканал News 12 New Jersey.
«В пятницу вечером два поезда на линии Монклер-Бунтон в Монклере столкнулись друг с другом к западу от станции Бэй-стрит», — говорится в сообщении.
По информации телеканала, авария привела к незначительному сходу состава с рельсов. Состояние всех пострадавших оценивается как неопасное для жизни.
Причина происшествия пока не установлена. На месте работают экстренные службы и представители правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что вертолёт и истребитель ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море. Инциденты произошли во время плановых операций с авианосца USS Nimitz.