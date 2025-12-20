В Ташкенте очередное смертельное ДТП: в аварии погиб пассажир

Сегодня утром в социальных сетях появились кадры с места аварии в столице — на фотографиях видно сильно повреждённый автомобиль «Нексия». Очевидцы сообщили о погибших в результате этого инцидента.
В управлении безопасности дорожного движения прокомментировали ситуацию. По официальным данным, 20 декабря примерно в 03:45 на улице Махтумкули Яшнабадского района 21-летний водитель автомобиля «Ласетти» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Нексия».
В результате столкновения пассажир «Нексии» скончался от полученных травм на месте происшествия. Водителям обоих автомобилей врачи оказали первую медицинскую помощь.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Очевидцы отмечают, что причиной аварии могло стать превышение скорости и скользкая подмёрзшая дорога, с которой водитель «Ласетти» не справился.