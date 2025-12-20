В Ташкенте очередное смертельное ДТП: в аварии погиб пассажир

В управлении безопасности дорожного движения прокомментировали ситуацию. По официальным данным, 20 декабря примерно в 03:45 на улице Махтумкули Яшнабадского района 21-летний водитель автомобиля «Ласетти» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Нексия».