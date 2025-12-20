Власти Находки ввели локальный режим ЧС из-за аварии на теплотрассе

«В ночь на 20 декабря в результате ДТП в районе улицы Спортивной была серьезно повреждена магистральная теплотрасса. В связи с этим пришлось отключить теплоснабжение более чем в 50 жилых домах и в социальных учреждениях, что затронуло свыше 7 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В результате инцидента была приостановлена работа котельной № 1.6. Кроме того, для устранения аварии на месте работают пять аварийных бригад КГУП «Примтеплоэнерго» и организована доставка труб для ремонта из Вольно-Надеждинска. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в течение двух суток, добавила «Газета.Ru». В первый день будет проведен сам ремонт, во второй — заполнение системы, прогрев и запуск котельной.
Погода в городе на 20 декабря ожидается холодной: днем температура будет положительной, но ночью опустится до −10 градусов. В связи с этим принято решение организовать пункты временного размещения для пострадавших жителей, в первую очередь для семей с детьми, инвалидов и пожилых людей. Они будут открыты на базе гостиниц «Горизонт» и «Восток». Специалисты проводят поквартирные обходы для информирования горожан и сбора заявок на размещение.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 7 декабря рассказал, что в результате аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске была снижена температура более чем в 1,5 тыс. домов. По его словам, для ремонта из работы был выведен один котел.
Позже, 8 декабря, сообщалось о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Ангарске. Отмечалось, что учеников шести школ перевели на дистанционное обучение, а пять детских садов не приняли детей. 10 декабря было возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Тогда же был официально снят режим чрезвычайной ситуации.