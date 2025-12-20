Власти Находки ввели локальный режим ЧС из-за аварии на теплотрассе

В результате инцидента была приостановлена работа котельной № 1.6. Кроме того, для устранения аварии на месте работают пять аварийных бригад КГУП «Примтеплоэнерго» и организована доставка труб для ремонта из Вольно-Надеждинска. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в течение двух суток, добавила «Газета.Ru». В первый день будет проведен сам ремонт, во второй — заполнение системы, прогрев и запуск котельной.