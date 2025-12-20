Ричмонд
В Вологде в ДТП погибли два человека

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Два человека, в том числе 17-летняя девушка, погибли при столкновении двух автомобилей в Вологде. Еще один человек доставлен в медучреждение. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД по Вологодской области.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла на перекрестке улиц Козленская и Предтеченская в 04:32 мск. По предварительным данным, водитель «Хонды», пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с «Лада Приора».

«В результате ДТП 18-летний водитель “Лады” и его 17-летняя девушка — пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. 28-летний водитель “Хонды” с травмами доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

ГАИ выясняет все обстоятельства происшествия. По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение.