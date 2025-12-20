В Вологде в ДТП погибли два человека

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Два человека, в том числе 17-летняя девушка, погибли при столкновении двух автомобилей в Вологде. Еще один человек доставлен в медучреждение. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД по Вологодской области.