В Вологде в ДТП погибли два человека

Авария произошла на перекрестке улиц Козленская и Предтеченская в 04:32 мск. По предварительным данным, водитель «Хонды», пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с «Лада Приора».
«В результате ДТП 18-летний водитель “Лады” и его 17-летняя девушка — пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. 28-летний водитель “Хонды” с травмами доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
ГАИ выясняет все обстоятельства происшествия. По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение.