В Воронеже в массовом ДТП с пятью автомобилями пострадал мужчина

В центре Воронежа на улице Ленина, 40, накануне в 18:45 произошла авария с пятью авто: Chery Arrizo, Skoda Karoq, BMW X4, Kia Sportage и Hyundai Elantra. По предварительным данным, виновник — водитель Chery — не справился с управлением и скрылся с места ДТП. Пострадавшего водителя BMW с травмами доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 19 декабря.
По информации ведомства, беглец выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя другими иномарками. Сейчас его личность и местонахождение устанавливаются.
В полиции подчеркнули, что проводят проверку: разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося.
Напомним, 17 декабря смертельное цепное ДТП произошло на проспекте Патриотов. В результате погиб человек, еще двое получили травмы. Тогда «Киа» лоб в лоб столкнулась с тягачом Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, за рулем которого находился 68-летний житель Московской области. От сильного удара легковушку по инерции отбросило на автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 22-летнего курянина.