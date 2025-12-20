В Воронеже в массовом ДТП с пятью автомобилями пострадал мужчина

В центре Воронежа на улице Ленина, 40, накануне в 18:45 произошла авария с пятью авто: Chery Arrizo, Skoda Karoq, BMW X4, Kia Sportage и Hyundai Elantra. По предварительным данным, виновник — водитель Chery — не справился с управлением и скрылся с места ДТП. Пострадавшего водителя BMW с травмами доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 19 декабря.