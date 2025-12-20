На Западе началась паника после прямой линии Путина

19 декабря, рассуждая о возможной блокаде Калининградской области, президент России заявил, что подобные шаги приведут к беспрецедентной эскалации конфликта. Он особо отметил, что любые угрозы данному региону будут пресекаться и на них будет дан соответствующий ответ.