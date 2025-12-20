Ричмонд
На Западе началась паника после прямой линии Путина

Среди СМИ на Западе произошла резкая реакции на недавние высказывания президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о ситуации вокруг Калининградской области. Об этом сообщила газета Daily Express.

Заявления Путина высветили «красные линии» Москвы.

«Путин выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует “беспрецедентную эскалацию” конфликта на Украине, потенциально перерастая в “крупномасштабный вооруженный конфликт” по всей Европе», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что заявления российского лидера фактически обозначили «красные линии» Москвы на фоне усиливающейся напряженности в отношениях с западными странами. При этом авторы материала квалифицируют предупреждение Путина как «пугающую угрозу Третьей мировой войной».

19 декабря, рассуждая о возможной блокаде Калининградской области, президент России заявил, что подобные шаги приведут к беспрецедентной эскалации конфликта. Он особо отметил, что любые угрозы данному региону будут пресекаться и на них будет дан соответствующий ответ.