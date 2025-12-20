Ричмонд
Baza: Уличный артист едва не сгорел заживо во время фаер-шоу в Петербурге

Уличный артист получил 50% ожогов во время фаер-шоу в Санкт-Петербурге, пишет Baza.

Инцидент произошел в центре города на Большой Морской улице.

Утверждается, что пьяная зрительница подошла к сцене и пнула канистру с керосином. Топливо разлилось и мгновенно вспыхнуло. На 27-летнем артисте загорелась одежда, очевидцы пытались помочь ему до приезда медиков.

Молодого человека экстренно госпитализировали. Врачи зафиксировали у него ожоги лица, рук, ног и груди — всего около 50% поверхности тела. Пострадавший находится в реанимации, ему может потребоваться пересадка кожи.

Зрительницу задержали и доставили в полицию.