18-летняя нижегородка стала жертвой новой схемы мошенничества

Жительнице Кстово неоднократно звонил неизвестный, который убедил ее, что ее банковская карта якобы используется мошенниками для незаконных финансовых операций.
Под угрозой уголовной ответственности за участие в преступной схеме (так называемое «дропперство»), злоумышленник потребовал, чтобы девушка перевела свои деньги на указанные им реквизиты якобы для проверки.
Поверив звонящему, кстовчанка перевела 32 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
