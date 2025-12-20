Количество погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга выросло до 161

Количество погибших в результате масштабного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге увеличилось до 161 человека. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на заявление местной полиции.
Данные были скорректированы после того, как судебно-медицинская экспертиза выявила ДНК ещё одного погибшего. В полиции отметили, что тестирование продолжается, и не исключили возможности обнаружения других жертв.
По информации издания, возгорание началось на бамбуковых строительных лесах, возведённых вокруг зданий в рамках программы реновации комплекса. Огонь быстро охватил первое здание, а затем распространился на соседние постройки.
Напомним, возгорание в жилом комплексе «Ван Фук Корт» стало самым разрушительным за последние 17 лет. Огонь охватил одновременно несколько высотных зданий в районе Тай По. Масштабы катастрофы усугублялись тем, что комплекс состоит из восьми 31-этажных башен, построенных вплотную друг к другу.