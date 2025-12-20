В Казани водитель иномарки протаранил рекламный щит и насмерть сбил пешехода

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, далее иномарку отбросило на стоящие автомобили Opel и Kia, а после водитель влетел в фонарный столб.
В результате ДТП пешеход скончался в больнице.
В Казани, на проспекте Победы, водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo влетел в рекламный щит, а после сбил 47-летнего мужчину.
