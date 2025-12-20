Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани водитель иномарки протаранил рекламный щит и насмерть сбил пешехода

В Казани, на проспекте Победы, водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo влетел в рекламный щит, а после сбил 47-летнего мужчину.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, далее иномарку отбросило на стоящие автомобили Opel и Kia, а после водитель влетел в фонарный столб.

В результате ДТП пешеход скончался в больнице.