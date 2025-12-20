Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восстановление теплоснабжения в Находке займёт два дня

Восстановление теплоснабжения в Находке потребует дополнительных 48 часов, о чем проинформировала городская администрация. По заявлению властей, из-за установившихся морозов, достигающих отметки в −10°C, в городе начали работу пункты временного размещения граждан.

Источник: Life.ru

Мэр Находки Тимур Магинский пояснил, что процесс восстановления разделится на два этапа: непосредственно ремонтные работы займут сутки, а затем потребуется ещё один день для заполнения системы теплоносителем, прогрева оборудования и запуска котельной до требуемых параметров.

Причиной масштабной аварии на теплосетях стал инцидент дорожно-транспортного происшествия (ДТП), повлёкший повреждение магистральной теплотрассы. В связи с ситуацией, в южном районе города был введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в результате ДТП в ночь на 20 декабря в районе улицы Спортивной в Находке была повреждена магистральная теплотрасса. Это привело к необходимости отключения отопления более чем в 50 жилых домах и социальных учреждениях, оставив без теплоснабжения свыше семи тысяч жителей города.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.