Восстановление теплоснабжения в Находке займёт два дня

Мэр Находки Тимур Магинский пояснил, что процесс восстановления разделится на два этапа: непосредственно ремонтные работы займут сутки, а затем потребуется ещё один день для заполнения системы теплоносителем, прогрева оборудования и запуска котельной до требуемых параметров.
Причиной масштабной аварии на теплосетях стал инцидент дорожно-транспортного происшествия (ДТП), повлёкший повреждение магистральной теплотрассы. В связи с ситуацией, в южном районе города был введен локальный режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, в результате ДТП в ночь на 20 декабря в районе улицы Спортивной в Находке была повреждена магистральная теплотрасса. Это привело к необходимости отключения отопления более чем в 50 жилых домах и социальных учреждениях, оставив без теплоснабжения свыше семи тысяч жителей города.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.