В Башкирии за рулем «утилизированной» машины задержали 19-летнего водителя без прав

Накануне в Кушнаренковском районе Башкирии сотрудники ГАИ остановили ВАЗ-21093, за рулем которого находился 19-летний парень. Как выяснилось в результате проверки, молодой человек никогда не получал водительского удостоверения, а сама машина по документам уже давно утилизирована.
Как рассказал в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, экипаж ДПС остановил «Девятку» на 1297 километре трассы М-7 «Волга». После проверки по базе СПО «Паутина» сотрудники установили, что машина с такими номерами была утилизирована в 2014 году.
— Таким образом, был выявлен факт управления автомобилем с заведомо поддельными номерными знаками. За рулём транспортного средства находился 19-летний молодой человек. При проверке документов он пояснил, что никогда не получал водительского удостоверения, — написал Владимир Севастьянов.
В отношении молодого человека составили шесть протоколов о нарушениях, а машину с поддельными номерами увезли на штрафстоянку. В пресс-службе ГАИ по Башкирии сообщают, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя.
