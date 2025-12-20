В Башкирии за рулем «утилизированной» машины задержали 19-летнего водителя без прав

Накануне в Кушнаренковском районе Башкирии сотрудники ГАИ остановили ВАЗ-21093, за рулем которого находился 19-летний парень. Как выяснилось в результате проверки, молодой человек никогда не получал водительского удостоверения, а сама машина по документам уже давно утилизирована.