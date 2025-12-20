Ресторан в Салехарде пострадал от огня

«Сегодня в 05 часов 05 минут в пожарно-спасательную часть Салехарда поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании ресторана “Трактир на Ямальской” по улице Ямальская, дом 21. Через несколько минут пожарные подразделения были на месте вызова. На момент прибытия наблюдалось горение помещения тамбура и кровли ориентировочно на площади 20 квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства.