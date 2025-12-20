Ричмонд
Ресторан в Салехарде пострадал от огня

В Салехарде утром произошел пожар в одноэтажном здании ресторана «Трактир на Ямальской». Возгорание охватило тамбур и кровлю на площади 20 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по ЯНАО.

«Сегодня в 05 часов 05 минут в пожарно-спасательную часть Салехарда поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании ресторана “Трактир на Ямальской” по улице Ямальская, дом 21. Через несколько минут пожарные подразделения были на месте вызова. На момент прибытия наблюдалось горение помещения тамбура и кровли ориентировочно на площади 20 квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства.

Четыре сотрудника ресторана смогли самостоятельно эвакуироваться. Пожарные ликвидировали открытое горение в 05:44. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания и размер ущерба будут установлены дознавателем МЧС России.