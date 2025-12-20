Водолазы продолжают находить в Волге останки расчлененной женщины

Напомним, подозреваемый в убийстве супруги Сергей Орлов на время следствия заключен под стражу. В жестоком преступлении он сознался. 14 декабря он во время ссоры выстрелил женщине в висок из травматического пистолета, хладнокровно разрезал тело на куски и вывез в пакетах в Волгу и овраг возле гаражей. А через двое суток, когда панику по поводу исчезновения мамы подняла дочь, он пришел с заявлением в полицию о пропаже супруги. Во время допроса начал путаться в показаниях, тогда оперативники поняли, что к убийству может быть причастен он сам.