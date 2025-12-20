В Нью-Джерси столкнулись два пассажирских поезда

В американском штате Нью-Джерси произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего один из составов частично сошел с рельсов. Об этом сообщил телеканал News 12 New Jersey.
Как уточнил транспортный оператор New Jersey Transit, инцидент произошел вечером в пятницу на линии Montclair-Boonton к западу от станции Bay Street в городе Монтклер. В результате аварии легкие травмы получили 17 человек, угрозы их жизни нет.
Внутренняя полиция New Jersey Transit начала проверку обстоятельств происшествия, причины столкновения пока не установлены. На место прибыли генеральный директор компании Крис Коллури и руководство перевозчика. Также ожидается прибытие представителей Национального совета по безопасности на транспорте США, которые подключатся к расследованию.
Движение поездов на линии Montclair-Boonton временно приостановлено в обоих направлениях на участке между станциями Montclair Heights и Bay Street. Для пассажиров организовано дублирующее автобусное сообщение, принимаются железнодорожные билеты и проездные. В New Jersey Transit подчеркнули, что приоритетом остается безопасность пассажиров, сотрудников и экстренных служб.
Ранее десятки человек получили травмы в результате столкновения поездов в Словакии.