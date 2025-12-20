Ричмонд
В Самарской области экипаж ДПС предотвратил крупный пожар в гараже

В Чапаевске полицейские помогли потушить возгорание в гараже.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники ГИБДД в Чапаевске оперативно предотвратили серьезный пожар, ликвидировав возгорание в одном из гаражей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Во время патрулирования экипаж ДПС заметил задымление в районе гаражного массива, расположенного рядом с учебным заведением. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в одном из боксов произошло возгорание, а хозяин пытался справиться с огнём самостоятельно. Не дожидаясь прибытия пожарных, инспекторы немедленно включились в борьбу с огнем. Действуя слаженно и профессионально, они с помощью владельца и огнетушителей сумели быстро локализовать и полностью ликвидировать возгорание.

Убедившись, что угроза повторного возгорания отсутствует, экипаж вернулся к выполнению своих основных обязанностей. Благодарный хозяин гаража публично выразил признательность сотрудникам ГАИ в одном из городских чатов в социальной сети.