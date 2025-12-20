В Самарской области экипаж ДПС предотвратил крупный пожар в гараже

Во время патрулирования экипаж ДПС заметил задымление в районе гаражного массива, расположенного рядом с учебным заведением. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в одном из боксов произошло возгорание, а хозяин пытался справиться с огнём самостоятельно. Не дожидаясь прибытия пожарных, инспекторы немедленно включились в борьбу с огнем. Действуя слаженно и профессионально, они с помощью владельца и огнетушителей сумели быстро локализовать и полностью ликвидировать возгорание.