Солнце готовит удар: будет ли магнитная буря 21 декабря 2025 и как пережить

В последнюю неделю декабря Землю накроет серия геомагнитных возмущений.
Метеозависимым россиянам не расслабиться до самого Нового года. Солнце наращивает мощь: серия геомагнитных ударов накроет страну, а 30 декабря ударит полноценная магнитная буря. Но первое «вздрагивание» магнитосферы почувствуется уже в ближайшие дни. Будет ли магнитная буря в воскресенье, 21 декабря, и какого масштаба возмущений ждать всю следующую неделю — в материале URA.RU.
Прогноз магнитной бури 21 декабря 2025.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, на Земле в субботу, 21 декабря, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность сильных возмущений оценивается всего в 10%, а основной сценарий (87%) предполагает «зеленый» уровень активности.
Ожидаемый планетарный индекс Kp составит около 2 баллов, что соответствует низкому уровню и не ощущается большинством людей. Также в прогнозе указаны вспомогательные индексы: Ap — 5 (низкая активность) и поток солнечного радиоизлучения F10.7 — 115 (умеренный фон, характерный для текущей фазы солнечного цикла).
Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге на 21 декабря.
По прогнозу Гидрометцентра на воскресенье, 21 декабря, в двух столицах ожидается атмосферное давление, превышающее климатическую норму.
В Санкт-Петербурге ожидается 756 мм рт. ст. В Москве прогнозируется 746 мм рт. ст.
Подробный прогноз до Нового года.
Ситуация изменится в последнюю неделю декабря, когда ожидается серия геомагнитных возмущений, кульминацией которых станет магнитная буря в понедельник, 30 декабря.
22 декабря (воскресенье): Начало роста. Уровень повысится до 4 баллов (оранжевый) — возбужденная магнитосфера.23 декабря (понедельник): Пик в предпраздничную неделю — почти 5 баллов (верхняя граница оранжевого). Состояние близко к слабой магнитной буре.24 декабря (вторник): Сохранится возбужденная обстановка (4 балла, оранжевый).25−26 декабря (среда-четверг): Небольшой спад. Прогнозируется повышенный (3 балла), но стабильный «зеленый» уровень.27 декабря (пятница): Вновь 4 балла (оранжевый).28 декабря (суббота): Снова 3 балла (зеленый, но повышенный).29 декабря (воскресенье): 4 балла (оранжевый) — возбужденная магнитосфера.30 декабря (понедельник): Магнитная буря (5 баллов, красный уровень). Наиболее геомагнитно-активный день в прогнозе.31 декабря (вторник): После бури — возбужденная обстановка (4 балла, оранжевый).
К концу декабря геомагнитная активность традиционно нарастает.
Что такое магнитные бури.
Магнитная буря — это, по сути, «вздрагивание» магнитного поля Земли. Его вызывает солнечный ветер — поток заряженных частиц, которые вырываются с поверхности Солнца и долетают до нашей планеты. Когда этот поток особенно сильный, он «раскачивает» земную магнитосферу, и этот процесс называется магнитная буря.
Однозначного научного консенсуса о прямом влиянии магнитных бурь на здоровье нет — исследования продолжаются. Однако многие врачи отмечают, что в такие дни к ним чаще обращаются пациенты с жалобами на плохое самочувствие. Особенно чувствительны к геомагнитным колебаниям люди, уже ослабленные стрессом или хроническими заболеваниями.
Возможные симптомы:
Головная боль, мигрень. Скачки артериального давления. Упадок сил, слабость, снижение работоспособности. Бессонница или повышенная сонливость. Тревожность, раздражительность. Ломота в суставах, обострение хронических болезней. Головокружение, проблемы с концентрацией.
Опасность магнитных бурь.
Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями магнитные бури — не просто дурное самочувствие, а фактор реального риска. Кардиолог Марина Орлова в разговоре с URA.RU рассказала, что в периоды магнитных бурь рост смертности возрастает в среднем на 10−20%. В группе максимального риска — гипертоники, пациенты с ишемической болезнью сердца, перенесшие инфаркт или инсульт.
По словам врача, буря действует как мощный стресс-фактор: «Могут появляться спазмы сосудов, скачки давления, замедляться капиллярный кровоток и повышаться риск тромбообразования». Для ослабленного организма это может стать фатальной нагрузкой.
Как пережить бурю: простые правила, которые могут спасти.
Не паниковать, но быть настороже. Излишняя тревожность может ухудшить состояние. Не нарушать терапию. Принимайте все прописанные лекарства строго по графику. Отказаться от нагрузок. Перенесите тренировки, тяжелую физическую работу. Пить больше воды. Около 1,5 литра чистой воды в день помогут снизить вязкость крови. Исключить стимуляторы. Кофе, энергетики, алкоголь и сигареты в эти дни — под запретом. Соблюдать легкую диету. Откажитесь от острого, соленого и жареного.
Как отмечает Орлова, легче всего магнитные бури переносят молодые, здоровые люди и те, кто «не следит за прогнозами» и не накручивает себя. Но если вы в группе риска, разумная осторожность — лучшая стратегия для сохранения здоровья.