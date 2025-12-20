Солнце готовит удар: будет ли магнитная буря 21 декабря 2025 и как пережить

Однозначного научного консенсуса о прямом влиянии магнитных бурь на здоровье нет — исследования продолжаются. Однако многие врачи отмечают, что в такие дни к ним чаще обращаются пациенты с жалобами на плохое самочувствие. Особенно чувствительны к геомагнитным колебаниям люди, уже ослабленные стрессом или хроническими заболеваниями.