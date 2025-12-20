США и Иордания поразили более 70 целей ИГ* в Сирии

Пентагон ранее сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты на прошлой неделе в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. В ходе нападения был убит сирийский военный. Министр войны США Пит Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.