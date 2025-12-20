Ричмонд
США и Иордания поразили более 70 целей ИГ* в Сирии

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Военные силы США и Иордании поразили более 70 целей группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) в ходе ударов в Сирии по террористам, причастным к гибели американских солдат на минувшей неделе, заявило Центральное командование США (CENTCOM).

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по террористам в Сирии, причастным к гибели американских военных на прошлой неделе.

«Сегодня вечером (по времени США, 20 декабря по мск — ред.) силы США и Иордании поразили более 70 целей ИГ* в Сирии, использовав более 100 боеприпасов. Мир с помощью силы», — говорится в публикации в соцсети X командования.

В другой публикации в соцсети X командование уточняет, что удары были нанесены по целям группировки в разных частях в центре Сирии.

Пентагон ранее сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты на прошлой неделе в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. В ходе нападения был убит сирийский военный. Министр войны США Пит Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.

* Запрещенная в России террористическая организация.

