В пансионате Московской области после массового отравления пострадали 30 человек

Количество жертв массового отравления в частном пансионате «Долголетие» в подмосковном Видном продолжает расти. По последним данным пресс-службы министерства здравоохранения региона, число пострадавших достигло 30 человек, один из них скончался.
Из них 27 человек были доставлены в больницы Московской области. Состояние большинства госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести и тяжёлое. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.
«На месте происшествия продолжают работать медицинские работники совместно со специалистами Роспотребнадзора для выявления причин отравления и контроля состояния других постояльцев», — говорится в сообщении.
Происшествие случилось в частном доме престарелых, сутки проживания в котором стоят от 1150 рублей. Источник в правоохранительных органах рассказал KP.RU, что на кухне пансионата следователи изымают образцы пищи для проведения экспертизы.
Первые сообщения о плохом самочувствии постояльцев начали поступать 19 декабря. Первоначально речь шла о 15 госпитализированных. По информации следствия, общее число погибших увеличилось до трёх человек (двое скончались накануне).
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная, точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинских исследований.
Ранее в Улан-Удэ произошло ЧП из-за отравления готовой едой. Отмечалось, что число пострадавших выросло до 121 человека. Причем 60 были госпитализированы. Их состояние оценивалось как средней тяжести и тяжелое. Многие отравившиеся — дети.
Прежде сообщалось, что в подмосковном Красногорске догхантеры отравили несколько десятков собак. Двое из питомцев умерли. В ветеринарные клиники массово стали поступать собаки с одинаковыми симптомами, большую часть пациентов составили питомцы из поселка Путилково. Вероятнее всего, причиной массового отравления стал контакт животных с ядовитыми приманками, разбросанными догхантерами в общественных местах.