В пансионате Московской области после массового отравления пострадали 30 человек

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная, точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинских исследований.