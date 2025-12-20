Baza: Уличный артист получил 50 процентов ожогов тела во время шоу в Петербурге

Во время фаер-шоу на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге пьяная зрительница пнула канистру с керосином в момент, когда артист выступал с горящими факелами. В результате топливо вспыхнуло, одежда фаерщика загорелась, и он получил ожоги около 50 процентов тела. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщила Baza.
После произошедшего очевидцы пытались помочь пострадавшему до приезда врачей. Позднее артиста экстренно госпитализировали.
— Врачи зафиксировали ожоги лица, рук, ног и груди — всего около 50 процентов поверхности тела. Большая часть ожогов поверхностная, однако в дальнейшем не исключена необходимость пересадки кожи. Сейчас пострадавший находится в реанимации ожогового отделения, — говорится в публикации.
Зрительницу задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции, передает Telegram-канал.
