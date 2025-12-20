Гид заявил, что разгадка загадочного исчезновения Усольцевых может быть на дне реки

Как пояснил aif.ru местный гид Алексей Исиченко, глубокий снег в настоящее время делает территорию практически непроходимой. По его мнению, новые находки возможны лишь весной, когда в эти места снова потянутся туристы. Климат района крайне суров: зимние температуры здесь регулярно опускаются ниже 30 градусов, а морозы могут усиливаться до −40 с метелями.
Исиченко опроверг активно обсуждавшуюся в последнее время версию о гибели семьи в болотах, заявив, что в том районе их нет. Эксперт допускает, что трагедия могла быть связана с водой, отметив, что протекающая там река Мана отличается очень бурным характером. Представители отряда «ЛизаАлерт» подтвердили, что поиски, названные самыми сложными в истории края, перешли в стадию точечных задач для профессионалов и будут возобновлены в полном объёме с наступлением подходящих погодных условий.
Случай с Усольцевыми, по мнению спасателей, является частью тревожной тенденции — район продолжает оставаться опасным для людей. Так, недавно там был найден утонувший мужчина, а в начале декабря в Красноярске пропал ещё один человек. В преддверии возможного нового этапа поисков в окрестностях города прошли масштабные межведомственные учения. Участники из различных служб и добровольческих отрядов отрабатывали слаженность действий, прочёсывание местности и даже специальные операции с применением вертолёта, включая беспарашютное десантирование и подъём условного пострадавшего на борт.
Напомним, в конце сентября в районе скалы Буратинка пропала семья (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь). Хотя знакомые обсуждают слухи о возможной инсценировке для побега за границу, следствие официально рассматривает версию несчастного случая.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.