Гид заявил, что разгадка загадочного исчезновения Усольцевых может быть на дне реки

Трагическое исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае остаётся нераскрытой загадкой, несмотря на месяцы поисков. Главная версия следствия — несчастный случай в суровых условиях тайги, при этом ряд экспертов не исключает, что ответ может лежать на дне бурной реки. Активные операции возобновятся только в конце мая-июне, когда сойдёт снег.

Как пояснил aif.ru местный гид Алексей Исиченко, глубокий снег в настоящее время делает территорию практически непроходимой. По его мнению, новые находки возможны лишь весной, когда в эти места снова потянутся туристы. Климат района крайне суров: зимние температуры здесь регулярно опускаются ниже 30 градусов, а морозы могут усиливаться до −40 с метелями.

Исиченко опроверг активно обсуждавшуюся в последнее время версию о гибели семьи в болотах, заявив, что в том районе их нет. Эксперт допускает, что трагедия могла быть связана с водой, отметив, что протекающая там река Мана отличается очень бурным характером. Представители отряда «ЛизаАлерт» подтвердили, что поиски, названные самыми сложными в истории края, перешли в стадию точечных задач для профессионалов и будут возобновлены в полном объёме с наступлением подходящих погодных условий.

Случай с Усольцевыми, по мнению спасателей, является частью тревожной тенденции — район продолжает оставаться опасным для людей. Так, недавно там был найден утонувший мужчина, а в начале декабря в Красноярске пропал ещё один человек. В преддверии возможного нового этапа поисков в окрестностях города прошли масштабные межведомственные учения. Участники из различных служб и добровольческих отрядов отрабатывали слаженность действий, прочёсывание местности и даже специальные операции с применением вертолёта, включая беспарашютное десантирование и подъём условного пострадавшего на борт.

Напомним, в конце сентября в районе скалы Буратинка пропала семья (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь). Хотя знакомые обсуждают слухи о возможной инсценировке для побега за границу, следствие официально рассматривает версию несчастного случая.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.