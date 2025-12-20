Гид заявил, что разгадка загадочного исчезновения Усольцевых может быть на дне реки

Исиченко опроверг активно обсуждавшуюся в последнее время версию о гибели семьи в болотах, заявив, что в том районе их нет. Эксперт допускает, что трагедия могла быть связана с водой, отметив, что протекающая там река Мана отличается очень бурным характером. Представители отряда «ЛизаАлерт» подтвердили, что поиски, названные самыми сложными в истории края, перешли в стадию точечных задач для профессионалов и будут возобновлены в полном объёме с наступлением подходящих погодных условий.